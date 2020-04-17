Расписание автобусов на дачу в Новосибирске 2020: когда запустят, и сколько будет стоить проезд

17 Апр 2020 2020-04-17T02:59:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Рассказываем, каким будет расписание автобусов на дачу в Новосибирске 2020. Автобусы по дачным маршрутам начнут курсировать как обычно: в конце апреля.

Список маршрутов, расписание движения останутся прежними, а вот стоимость проезда, скорее всего, подорожает и составит 24 рубля, сообщает издание «Навигатор».

Как отмечают в администрации Советского района, несмотря на то, что сейчас речи о каких-либо коррективах не идет, к этому все равно нужно быть готовым.

— Есть два момента, которые могут что-либо изменить в дачных перевозках: Если дороги до дач будут в неудовлетворительном состоянии и ГИБДД запретит по ним ходить автобусам. Второй фактор — угроза коронавируса. Не исключено что возможно новые ограничительные меры, — рассказали в администрации.

Тем не менее, пока все планы в силе. Сама погода благоволит выйти на грядки. На следующей неделе воздух прогреется до +21 градуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU