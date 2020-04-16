2020-04-16T20:23:52+03:00
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Самоизолируйтесь до лета: глава Башкирии продлил особый режим еще на месяц

По мнению руководителя региона, самоизоляция продлится минимум до конца мая
Екатерина ИВАНОВА
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Ограничительные меры в регионе продлятся два месяца.Ограничительные меры в регионе продлятся два месяца.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Радий Хабиров, глава Республики Башкирия, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил о том, что режим полной самоизоляции продлится минимум до конца мая. Он также не исключил вероятность и дальнейшего продления режима ограничений.

– Мое личное видение, основанное на том, что в мире происходит сейчас. Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-май – это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет, – обратился к региональным министрам глава Башкирии.

Режим полной самоизоляции в республики был введен 31 марта. В случае, если он не будет снят до конца мая, то ограничительные меры в регионе продлятся два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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