2020-04-16T20:15:50+03:00
Коронавирус Covid-19

«Что значит убыточно!?»: Мишустин раскритиковал выполнение программы кредитования под 0%

Глава правительства резко высказался в отношении банков, которые не торопятся выдавать беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате пандемии коронавируса
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
Глава правительства резко высказался в отношении банков, которые не торопятся выдавать беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса.Глава правительства резко высказался в отношении банков, которые не торопятся выдавать беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Премьер-министр провел совещание правительства, на котором обсуждалось исполнение программы выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Предприниматели, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на кредит сроком на год для того, чтобы выплатить зарплату своим сотрудникам: первые полгода ставка 0% годовых, вторые – 4%. На совещании выяснилось, что банки не торопятся кредитовать бизнес, не желая терять прибыль – ставка хоть и субсидируется из бюджета, но административные расходы приходится брать на себя. - Что значит убыточно или нет? Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг! – возмутился глава кабина Михаил Мишустин. В ответ министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что сам попытался получить льготный кредит, обратившись в несколько банков под видом предпринимателя, и ему это не удалось:

- То говорят, что правительство что-то там не приняло, то «звоните позже, в мае кредит выдадим». Разговор с руководством этих банков проведен, коллеги изменили свою позицию. У банков своя бюрократия и иерархия, и она более неповоротлива, чем в других сферах, - сказал Решетников. На сегодняшний день к программе беспроцентного кредитования подключились 5 банков, в правительстве рассчитывают, что в скором времени их количество вырастет до 30-ти. Подробнее о льготных кредитах для бизнеса читайте на kp.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизолируйтесь до лета: глава Башкирии продлил особый режим еще на месяц
«Что значит убыточно!?»: Мишустин раскритиковал выполнение программы кредитования под 0%
Ребенка из многодетной семьи нашли мертвым в доме: рядом с ним лежал странный рисунок
Касается и регионов: президент перенес Парад Победы на более поздний срок
Дотанцевались: в Новосибирске ночной клуб оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Новосибирске семейная пара пыталась сбежать из самоизоляции в Магадан
Штрафы растут? В Бердске нарушителя самоизоляции наказали на 2 тысячи рублей
Вдоль улицы Владимировской обустроят велосипедную дорожку
Пять новых детских садов откроются в Новосибирске к 1 сентября
Выплаты врачам из-за коронавируса: медики получат до 80 тысяч рублей
Изолятор для бригад: какие меры безопасности ввели на строительных площадках
Волонтеры ищут парня, у которого не хватает верхних зубов