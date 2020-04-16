«Что значит убыточно!?»: Мишустин раскритиковал выполнение программы кредитования под 0%

16 Апр 2020 2020-04-16T20:15:50+03:00

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Премьер-министр провел совещание правительства, на котором обсуждалось исполнение программы выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Предприниматели, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на кредит сроком на год для того, чтобы выплатить зарплату своим сотрудникам: первые полгода ставка 0% годовых, вторые – 4%. На совещании выяснилось, что банки не торопятся кредитовать бизнес, не желая терять прибыль – ставка хоть и субсидируется из бюджета, но административные расходы приходится брать на себя. - Что значит убыточно или нет? Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг! – возмутился глава кабина Михаил Мишустин. В ответ министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что сам попытался получить льготный кредит, обратившись в несколько банков под видом предпринимателя, и ему это не удалось:

- То говорят, что правительство что-то там не приняло, то «звоните позже, в мае кредит выдадим». Разговор с руководством этих банков проведен, коллеги изменили свою позицию. У банков своя бюрократия и иерархия, и она более неповоротлива, чем в других сферах, - сказал Решетников. На сегодняшний день к программе беспроцентного кредитования подключились 5 банков, в правительстве рассчитывают, что в скором времени их количество вырастет до 30-ти. Подробнее о льготных кредитах для бизнеса читайте на kp.ru.

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