Ребенка из многодетной семьи нашли мертвым в доме: рядом с ним лежал странный рисунок

16 Апр 2020 2020-04-16T18:41:24+03:00

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В четверг, 16 апреля, в Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия. Мертвым в доме нашли 10-летнего мальчика. Он учился в 4 классе. О гибели школьника КП-Новосибирск сообщил источник в силовых структурах.

— Перед гибелью мальчик нарисовал странный рисунок, на нем человек сводит счеты с жизнью. Семья внешне благополучная. У них семеро детей. Не приемные, все родные. Мальчика нашел младший брат. Ему 8 лет. Напугался. С ним сейчас работают психологи, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что год назад в семье также случилась трагедия: погиб ребенок. Малышу было всего полтора годика. Как рассказали КП-Новосибирск, ребенок вышел из огорода и один пошел на речку, где утонул.

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ИСТОЧНИК KP.RU