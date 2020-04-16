2020-04-16T18:38:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Касается и регионов: президент перенес Парад Победы на более поздний срок

Из-за ситуации с коронавирусом праздник пройдет позже
Екатерина КОМЯКОВА
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Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы.Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы. Заявление сделано на совещании с Советом безопасности.

- Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах, - объявил Владимир Путин.

Получается, поручение касается и регионов, значит в Новосибирске Парад Победы также перенесут.

О заявлении президента сообщает сообщает kp.ru. До этого руководители ветеранских организаций писали обращение с просьбой передвинуть праздник из-за распространения коронавируса. Обращение было направлено главе государства. Как считают эксперты, возможно, теперь парад в честь Победы пройдет 24 июня, именно в этот деть парад прошел впервые в 1945 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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