Касается и регионов: президент перенес Парад Победы на более поздний срок
Президент Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы. Заявление сделано на совещании с Советом безопасности.
- Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах, - объявил Владимир Путин.
Получается, поручение касается и регионов, значит в Новосибирске Парад Победы также перенесут.
О заявлении президента сообщает сообщает kp.ru. До этого руководители ветеранских организаций писали обращение с просьбой передвинуть праздник из-за распространения коронавируса. Обращение было направлено главе государства. Как считают эксперты, возможно, теперь парад в честь Победы пройдет 24 июня, именно в этот деть парад прошел впервые в 1945 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU