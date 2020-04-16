Дотанцевались: в Новосибирске ночной клуб оштрафовали за нарушение самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T17:53:14+03:00

Еще и под раздачу попал и мебельный магазин

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Еще два места получили штраф за работу в период самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— В Ленинском районе администратор ночного клуба обслуживал более 10 человек. Несмотря на необходимость соблюдения социальной дистанции 1,5 метра и других норм в период противодействия коронавирусу, посетители распивали спиртные напитки и веселились, — пишет пресс-служба.

Хозяину клуба был составлен административный протокол и передан в суд.

Кроме того, в ходе проверок в Октябрьском районе был обнаружен мебельный магазин. Магазин так же нарушил правила работы в период самоизоляции.

— Сотрудниками регионального минпромторга вынесено определение и начато административное расследование по ст. 20.6.1, КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

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