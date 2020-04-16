В Новосибирске семейная пара пыталась сбежать из самоизоляции в Магадан

16 Апр 2020 2020-04-16T17:04:42+03:00

Муж с женой хотели вернуться к себе домой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Супружескую пару оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Они прилетели 26 марта из-за рубежа и должны были отсидеть дома 14-дневний карантин. Остановились в квартире у друзей. В итоге, терпения не хватило, и они решили улететь домой.

— Они были задержаны в здании аэровокзала внутренних авиалиний аэропорта «Толмачево» двое жителей Магадана, находящиеся под медицинским наблюдением в Новосибирске, были задержаны сотрудниками управления на транспорте МВД России по СФО при попытке улететь на родину, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Правоохранительные органы составили административные протоколы по отношению к супругам. Им предстоит выплатить штраф и продолжить сидеть на карантине в Новосибирске.

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