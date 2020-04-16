Штрафы растут? В Бердске нарушителя самоизоляции наказали на 2 тысячи рублей
Суды продолжают наказывать нарушителей правил самоизоляции. Очередным штрафником стал житель Бердска.
По данным Бердского городского суда, 16 апреля состоялись разбирательства над двумя нарушителями, которых признали виновными. Однако один отделался предупреждением, а вот другому придется заплатить.
При этом сумма штрафа – 2 тысячи рублей, тогда как первых нарушителей в Новосибирске наказывали более гуманно – 1 тысяча рублей.
По данным источника КП-Новосибирск, один из этих двух нарушителей просто находился вне дома без уважительной причины, а другой торговал на стихийном рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU