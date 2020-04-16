Штрафы растут? В Бердске нарушителя самоизоляции наказали на 2 тысячи рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T15:50:46+03:00

В Бердске наказали двух жителей за нарушение режима самоизоляции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Местные власти отдали под суд двух нарушителей. Один отделался предупреждением, другому придется заплатить

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Суды продолжают наказывать нарушителей правил самоизоляции. Очередным штрафником стал житель Бердска.

По данным Бердского городского суда, 16 апреля состоялись разбирательства над двумя нарушителями, которых признали виновными. Однако один отделался предупреждением, а вот другому придется заплатить.

При этом сумма штрафа – 2 тысячи рублей, тогда как первых нарушителей в Новосибирске наказывали более гуманно – 1 тысяча рублей.

По данным источника КП-Новосибирск, один из этих двух нарушителей просто находился вне дома без уважительной причины, а другой торговал на стихийном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU