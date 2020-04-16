2020-04-16T15:18:01+03:00
Общество

Вдоль улицы Владимировской обустроят велосипедную дорожку

Дороги Новосибирска будут отремонтированы вплоть до границы города
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Ремонт дороги на улице Владимировской планируют завершить в сентябре. Фото: пресс-центр мэрии НовосибирскаРемонт дороги на улице Владимировской планируют завершить в сентябре. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирске начали работу над объектами, вошедших в федеральную программу. Это участок улицы Владимировской — от улицы Фабричной до улицы Дуси Ковальчук. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил обустроить на нем велосипедную дорожку.

— В Новосибирске уже обустроены велосипедные дорожки в Первомайском и в Ленинском районах. По просьбам наших жителей мы сделаем дорожку и вдоль улицы Владимировской. Ширина тротуара позволяет, нужна только соответствующая разметка, — отметил мэр Анатолий Локоть.

На выбранном участке обновят покрытие проезжей части и тротуаров, заменят пешеходные ограждения и бордюр, отремонтируют остановки и светофоры. Ремонт выполняет ООО «СтройСити». Стоимость объекта составила 159,512 миллионов рублей. Подрядчик планирует завершить ремонт дороги до сентября 2020 года.

На этой неделе начали ремонт и других дорог в рамках нацпроекта. Мэр Анатолий Локоть отметил, что асфальтовые заводы уже приступили к работе. В течение лета проведут ремонт улицы Большевистской и Бердского шоссе вплоть до границы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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