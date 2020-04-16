Пять новых детских садов откроются в Новосибирске к 1 сентября

16 Апр 2020 2020-04-16T14:42:57+03:00

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Мэр Анатолий Локоть посетил стройплощадки четырех детских садов. Он проконтролировал ход работ и проверил соблюдение на объектах мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

— В прошлом году в рамках национального проекта «Демография» мы ввели 10 детских садов и столько же введем в этом. Пять учреждений начнут работу уже 1 сентября. Когда будут сданы все 10 объектов, у нас в городе появится 2200 мест для дошколят. За последние годы вопрос дефицита мест в детских садах постепенно решается, — отметил Анатолий Локоть. — Из-за временной остановки работ в связи с особым режимом сроки сдачи не сдвинутся.

Самый большой детский сад-ясли построят в микрорайоне «Европейский берег». Новое трехэтажное здание рассчитано на 220 детей. В микрорайоне «Европейский берег» на этапе планирования зарезервировали место под детский сад.

В Кировском районе также построят три детских сада с ясельными группами. Два из них — это новые здания, которые возводят на месте старых детских садов. Перед тем, как приступить к работе над новыми корпусами строители снесли прежние строения и переложили коммуникации.

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