Изолятор для бригад: какие меры безопасности ввели на строительных площадках

16 Апр 2020 2020-04-16T14:34:01+03:00

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Глава Новосибирской области посетил ряд строящихся объектов — жилой комплекс «Радуга Сибири» концерна «Сибирь» и жилой комплекс «Приозерный» ООО «Энергомонтаж». Строительные бригады показали, как на территории строительных площадок реализуют профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

— Перед тем, как принимать решение о возобновлении работы промышленных предприятий и строительных компаний, мы встречались с руководителями организаций в этих отраслях. Все они были заинтересованы в безопасности своих коллективов и взяли на себя ответственность за безопасность рабочих. С 6 апреля предприятия строительного комплекса возобновили свою работу. Это важное и необходимое решение — при длительном простое стройки могла пострадать целая кооперационная цепочка, — отметил губернатор Андрей Травников.

Введенные дополнительные меры безопасности в жилом комплексе «Приозерный» губернатор оценил как «достаточно высокие». Андрей Травников отметил, что на строительной площадке выделен изолятор на тот случай, если кто-то из рабочих почувствует недомогание. Так, до момента прибытия врачей человека можно будет изолировать.

В проверке объектов принял участие министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

— Мы строго контролируем соблюдение и выполнение всех противоэпидемических мероприятий. Я вижу, что руководители предприятий и организаций заботятся о безопасности и здоровье работников. В этом им помогают специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, — рассказал Иван Шмидт.

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