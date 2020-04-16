Волонтеры ищут парня, у которого не хватает верхних зубов

16 Апр 2020 2020-04-16T14:33:30+03:00

Близкие не знают, где находится молодой человек с декабря прошлого года

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Новосибирское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» обращается за помощью к очевидцам: нужно найти молодого человека. Это 25-летний Дмитрий Игоревич Отрешко.

Место нахождения парня неизвестно с прошлого года. В последний раз близкие видели его 7 декабря.

Приметы Дмитрия: худощавый, рост - 165 сантиметров, русые волосы. Также молодого человека можно узнать по отсутствию двух верхних зубов.

Людей, которые увидят Дмитрия Отрешко, просят звонить по телефону: 8-913-743-21-36.

ИСТОЧНИК KP.RU