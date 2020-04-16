2020-04-16T14:35:32+03:00
Общество

Где пройдут главные пасхальные богослужения в Новосибирске: «Комсомолка» проведет онлайн-трансляцию

Рассказываем, где пройдут главные пасхальные богослужения в Новосибирске
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Смотрите праздничную трансляцию на нашем сайте.Смотрите праздничную трансляцию на нашем сайте.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Уже через три верующие будут отмечать один из главных православных праздников, и сибиряков волнует вопрос: где пройдут главные пасхальные богослужения в Новосибирске. Из-за вспышки коронавируса в храмы верующих не пустят, но все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию КП-Новосибирск.

Главное пасхальное богослужение, по традиции, пройдет в Вознесенском кафедральном соборе. И благодаря «Комсомолке» вы сможе побывать на нем, не выходе из дома. Ровно в 00.00 19 апреля заходите на наш сайт и в нашу группу в соцсети «ВКонтакте», и смотрите онлайн-трансляцию из собора. Мы покажем вам все самое интересное, что будет происходить во время службы.

Встречайте Пасху вместе с «Комсомолкой» и берегите себя и своих близких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять новых детских садов откроются в Новосибирске к 1 сентября
Выплаты врачам из-за коронавируса: медики получат до 80 тысяч рублей
Изолятор для бригад: какие меры безопасности ввели на строительных площадках
Волонтеры ищут парня, у которого не хватает верхних зубов
Где пройдут главные пасхальные богослужения в Новосибирске: «Комсомолка» проведет онлайн-трансляцию
Новосибирца оштрафовали на 50 тысяч рублей за работу во время самоизоляции
В Новосибирске военные завершают стоительство каркаса центра для коронавирусных больных
«Четверо находятся в реанимации»: минздрав рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в Новосибирске
Иммунолог рассказал, атакует ли коронавирус только тех, у кого слабый иммунитет
Жительница Новосибирска бесплатно шьет маски для волонтеров
В Убинском районе выявили первого зараженного коронавирусом
В России посчитают, сколько людей потеряли работу из-за коронавируса
«У них хватает проблем»: бизнесмены, пострадавшие от коронавируса, получат деньги на зарплату сотрудникам
Когда будут выплаты: в правительстве региона проведут две «прямые линии»
«Резко перестроился»: в Новосибирске водитель повредил чужое авто и скрылся
Анатолий Локоть: «Вся ситуация с коронавирусом — хороший повод для борьбы с незаконной торговлей»
«Она вела себя неадекватно»: спасатели сняли со льдины женщину с 8-летней девочкой
В Новосибирске актеры прочитают сказки детям по телефону
Режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 16 апреля: как будет работать
Мужчину, которого нашли мертвым на парковке между машин, зарезал подросток
«Не смогли сами выбраться»: двухлетний малыш закрыл родителей на балконе
Подрядчику заплатили два миллиона рублей за дорогу, которую он не стал ремонтировать
«Никуда не выезжали»: еще 11 пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирске
Второй умерший от коронавируса в Новосибирске: дальнобойщик скончался в реанимации