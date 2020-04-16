Где пройдут главные пасхальные богослужения в Новосибирске: «Комсомолка» проведет онлайн-трансляцию

16 Апр 2020 2020-04-16T14:35:32+03:00

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Уже через три верующие будут отмечать один из главных православных праздников, и сибиряков волнует вопрос: где пройдут главные пасхальные богослужения в Новосибирске. Из-за вспышки коронавируса в храмы верующих не пустят, но все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию КП-Новосибирск.

Главное пасхальное богослужение, по традиции, пройдет в Вознесенском кафедральном соборе. И благодаря «Комсомолке» вы сможе побывать на нем, не выходе из дома. Ровно в 00.00 19 апреля заходите на наш сайт и в нашу группу в соцсети «ВКонтакте», и смотрите онлайн-трансляцию из собора. Мы покажем вам все самое интересное, что будет происходить во время службы.

Встречайте Пасху вместе с «Комсомолкой» и берегите себя и своих близких.

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