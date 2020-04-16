Новосибирца оштрафовали на 50 тысяч рублей за работу во время самоизоляции
Наказание получил директор интернет-кафе, которое продолжило работу во время «обязательных выходных»
Власти призывают соблюдать ограничения. Нарушителей штрафуют.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Очередной штраф за нарушение «коронавирусных ограничений» выписан в Новосибирске. Наказание получил директор интернет-кафе «Форсаж». Оно продолжало работать, не смотря на указании властей.
- В помещении интернет-кафе осуществлялось оказание досуговых, развлекательных услуг неограниченному кругу лиц по организации доступа в сеть Интернет, - сообщает Железнодорожный суд Новосибирска.
Директор «Форсажа» Владимир Бараксанов попал за нарушение под административное разбирательство. На нем и получил наказание: 50 тысяч рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU