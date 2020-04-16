Выплаты врачам из-за коронавируса: медики получат до 80 тысяч рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T14:42:26+03:00

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Президент заявил, что не нужнооблагать выплаты для врачей из-за коронавируса налогами. Обещанные выплаты в 80, 50 и 25 тысяч рублей для врачей и среднего медперсонала не должны будут приходить с вычетом НДФЛ. Итоги видео-совещания Правительства РФ 15 апреля сообщает KP.RU.

— Мной были названы цифры дополнительные стимулирующие — выплаты для врачей. Цифры названы абсолютными. Поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми, — сказал Владимир Путин.

Президент попросил внести соответствующие поправки в распоряжение правительства о выплатах врачам, которые работают с больными коронавирусом. Изменения должны снять вычет НДФЛ с надбавок врачам за риски. Такие изменения в документы внесут в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU