В Новосибирске военные завершают стоительство каркаса центра для коронавирусных больных

16 Апр 2020 2020-04-16T13:18:02+03:00

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Военные строители потратили меньше месяца на возведение каркаса госпиталя на 160 мест, осталось завершить отделку внутри и провести вентиляцию. Открытие медцентра запланировано в мае.

Строительство здания на улице Военной велось ускоренными темпами и круглосуточно. В работах были задействованы более 500 человек, из них 170 человек работает в ночную смену. Ранее минобороны сообщало о возможности открытия медцентра в мае

- На данный момент строители приступили к установке оконных рам и проведению внутренних работ по монтажу вентиляционной системы и перегородок внутренних помещений, - сообщает пресс-служба ЦВО.

Параллельно идет поставка всего необходимого медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU