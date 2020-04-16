В Новосибирске военные завершают стоительство каркаса центра для коронавирусных больных
Военные строители потратили меньше месяца на возведение каркаса госпиталя на 160 мест, осталось завершить отделку внутри и провести вентиляцию. Открытие медцентра запланировано в мае.
Строительство здания на улице Военной велось ускоренными темпами и круглосуточно. В работах были задействованы более 500 человек, из них 170 человек работает в ночную смену. Ранее минобороны сообщало о возможности открытия медцентра в мае
- На данный момент строители приступили к установке оконных рам и проведению внутренних работ по монтажу вентиляционной системы и перегородок внутренних помещений, - сообщает пресс-служба ЦВО.
Параллельно идет поставка всего необходимого медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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