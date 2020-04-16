«Четверо находятся в реанимации»: минздрав рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в Новосибирске

16 Апр 2020 2020-04-16T12:33:43+03:00

Количество смертей от коронавируса в Новосибирской области увеличилось до двух человек

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Четверо новосибирцев, заболевших коронавирусом, попали в реанимацию. По данным оперативного штаба на 16 апреля в городской инфекционной больнице №1 находятся 38 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Четверо пациентов получают терапию, находятся в отделении реанимации, врачи стабилизировали их состояние. Еще один пациент скончался в результате остановки сердца, несмотря на всю терапию, которая была проведена, - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Как ранее сообщали в оперштабе, умершему мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

Коронавирус распространяется по сельским районам Новосибирской области — первый заболевший был обнаружен сегодня в Убинском районе. Всего с начала марта было зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусом. Количество выздоровевших составило 14 человек, еще двое человек скончались.

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Об этом сообщили в оперштабе областного правительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU