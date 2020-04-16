2020-04-16T12:15:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Иммунолог рассказал, атакует ли коронавирус только тех, у кого слабый иммунитет

Даем ответы на частые вопросы людей о новом заболевании
Надежда РЫЖКИНА
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Разбираем самые частые вопросы о коронавирусе с иммунологом.Разбираем самые частые вопросы о коронавирусе с иммунологом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правда ли, что коронавирус атакует только тех, у кого слабый иммунитет? Можно ли заразиться им повторно? Помогут ли антитела переболевших людей при лечении? На эти вопросы ответил старший научный сотрудник кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ Евгений Шилов.

— Вирус SARS-CoV-2 непохож на другие вирусы и появился относительно недавно, поэтому к нему просто не сформировался иммунитет. Этот вирус похож частично на вирус атипичной пневмонии. Возможно, что у людей, которые 15 лет назад перенесли это заболевание, остался какой-то иммунитет. Но при этом нельзя сказать, что вакцины против атипичной пневмонии помогут справиться и с коронавирусом, — объясняет Евгений Шилов.

Тяжесть заболевания, по словам научного сотрудника, от иммунитета не зависит. Это может быть связано с тем сколько вируса попало в организм и каким путем — через нос или рот. Но однозначных ответов пока нет.

— У всех, кто переболел, в крови образуются антитела к вирусу. Они исчезают полностью через месяц, но остаются так называемые клетки памяти. Они «помнят» болезнь и позволят очень быстро нарастить новые антитела для борьбы с вирусом, если он снова попадет в организм. Тогда и выздороветь можно не за две недели, а за несколько дней. Все случаи «повторного» заражения, скорее всего, происходят из-за желания поскорее выписать больного, пока он еще не выздоровел.

Евгений Шилов также объяснил, что метод серотерапии — введение антител человека, переболевшего коронавирусом, больному — очень эффективен. Вот только выздоровевших пока очень мало — их сыворотки с антителами просто не хватает на всех заразившихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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