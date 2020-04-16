2020-04-16T11:52:03+03:00
Общество

Жительница Новосибирска бесплатно шьет маски для волонтеров

Светлана Бабанакова обратилась в волонтерский центр «Единой России» и предложила сшить средства защиты для добровольцев
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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На горячую линию волонтерского центра «Единой России» позвонила жительница Новосибирска Светлана Бабанакова и предложила шить маски для защиты добровольцев. Горожанка работает оперативным дежурным в Муниципальной аварийно-спасательной службе, однако маски шьет по своей личной инициативе, а не по установке начальства.

- Когда самоизоляцию продлили, мои личные медицинские маски быстро закончились. В аптеках на тот момент их не было, а в интернете они продавались очень дорого. Но поскольку у меня есть швейная машинка и базовые навыки, я купила материал и сшила маски себе и родным. Причем одна штука мне обошлась примерно в 10 - 12 рублей. На улице много людей без масок: кто-то не может позволить себе купить, кому-то жалко денег, а некоторые люди считают, что они не нужны вовсе. Тогда я решила шить и раздавать маски на улице, - говорит Светлана Бабанакова.

Со временем женщина разместила объявление в интернете о том, что она может сшить для новосибирцев маски совершенно бесплатно, но из их ткани. Заказов долго ждать не пришлось, даже медики обращались: например, для одной больницы Светлана изготовила 24 маски.

- Следует понимать, что маска не защитит от инфекции на 100 процентов. Зато поможет в комплексе мер, если человек будет соблюдать дистанцию, самоизоляцию и придерживаться правил личной гигиены, - добавила горожанка.

В ответ на предложение Светланы волонтерский центр предоставил ей хлопчатобумажную ткань - 25 метров бязи, нитки, резинки и сделал заказ на 350 масок. Теперь женщина будет шить для добровольцев волонтерского центра по 50 многоразовых масок в день. А поможет Светлане 16-летняя дочь Вика.

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