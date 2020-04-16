В Убинском районе выявили первого зараженного коронавирусом

16 Апр 2020 2020-04-16T11:30:12+03:00

Из-за этого две школы снова переведут на дистанционное обучение

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В четверг, 16 апреля, в Убинском районе Новосибирской области обнаружили первого человека, который заразился коронавирусом. Об этом сообщил глава района Олег Конюк.

— В нашем районе официально подтвержден первый случай заражения COVID-19 или, как его еще называют, «коронавирус». С 16 апреля школы №1 и №2 села Убинское снова переходят на дистанционное обучение детей с 1 по 11 классы. Также призываю ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего, — сказал Олег Конюк.

Глава района призвал жителей соблюдать режим самоизоляции и соблюдать правила гигиены.

Напомним, раньше стало известно, что ученикам малокомплектных школ в сельских районах разрешили выйти на занятия в классах — ребята занимались в небольших группах, чтобы можно было сохранять дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU