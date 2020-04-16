В России посчитают, сколько людей потеряли работу из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T11:21:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании правительства РФ глава Минтруда Антон Котяков рассказал, насколько возросла безработица в стране. Об этом сообщает kp.ru.

— Официально числится 735 тысяч безработных. С начала года эта цифра увеличилась на 44 тысячи больше. Безработица выросла на 6,36%. Но это без учета влияния коронавируса. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг, — сообщил министр.

По прогнозу безработица может достигнуть значения в миллион человек.

По словам Котякова, госпортал «Работа в России» получил 180 тысяч заявлений от россиян. Они просят признать их безработными. Таким образом, уровень безработицы может увеличиться на четверть и составить 915 тысяч человек.

Напомним, что президентом РФ принято решение, что те, кто потерял работу из-за ситуации с коронавирусом, будет получать максимальное пособие на бирже труда. Его размер 12 тысяч 130 рублей. Также будет оказана помощь на каждого ребенка безработного: по три тысяч на каждого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU