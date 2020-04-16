2020-04-16T11:21:18+03:00
Общество

В России посчитают, сколько людей потеряли работу из-за коронавируса

Для этого организован ежедневный онлайн-мониторинг
Александра Сударь
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Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАССАнтон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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На заседании правительства РФ глава Минтруда Антон Котяков рассказал, насколько возросла безработица в стране. Об этом сообщает kp.ru.

— Официально числится 735 тысяч безработных. С начала года эта цифра увеличилась на 44 тысячи больше. Безработица выросла на 6,36%. Но это без учета влияния коронавируса. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг, — сообщил министр.

По прогнозу безработица может достигнуть значения в миллион человек.

По словам Котякова, госпортал «Работа в России» получил 180 тысяч заявлений от россиян. Они просят признать их безработными. Таким образом, уровень безработицы может увеличиться на четверть и составить 915 тысяч человек.

Напомним, что президентом РФ принято решение, что те, кто потерял работу из-за ситуации с коронавирусом, будет получать максимальное пособие на бирже труда. Его размер 12 тысяч 130 рублей. Также будет оказана помощь на каждого ребенка безработного: по три тысяч на каждого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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