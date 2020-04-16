2020-04-16T10:25:42+03:00
Общество

«У них хватает проблем»: бизнесмены, пострадавшие от коронавируса, получат деньги на зарплату сотрудникам

Но помощь окажут не всем, рассказываем, кто окажется в списке
Ульяна ДЖАНКОВА
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Государство поможет предпринимателям сохранить или выплатить зарплату сотрудникам.Государство поможет предпринимателям сохранить или выплатить зарплату сотрудникам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент РФ расширил меры поддержки предпринимателей среднего и малого бизнеса. Они безвозмездно получат деньги на зарплату сотрудникам. На одного работника полагается 12 130 рублей. Эта мера будет действовать, пока не стабилизируют ситуацию с распространением коронавируса. Об сообщает kp.ru.

Но есть одно условие. Помощь получат те, кто сохранит 90% численности сотрудников на предприятии от штатной численности на 1 апреля.

— В перечень наиболее пострадавших отраслей предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем, — заявил глава государства на совещании с правительством.

Как же получить помощь? Отправить заявку можно будет в течение месяца с 1 мая 2020 года. Деньги поступят на счет фирмы с 18 мая. Средства за май переведут в июне.

Напомним, в Новосибирской области выявили 63 больных коронавирусом, из них 14 человек уже выздоровели, но двое умерли в реанимации. Они были подключены к аппарату ИВЛ.

Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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