2020-04-16T10:06:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда будут выплаты: в правительстве региона проведут две «прямые линии»

Предпринимателям и жителям региона расскажут о мерах поддержки в период противодействия коронавирусу
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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В ходе "прямых линий" представители областных министерств ответят на вопросы граждан по теме коронавирусаВ ходе "прямых линий" представители областных министерств ответят на вопросы граждан по теме коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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17 апреля в правительстве Новосибирской области пройдут две прямые телефонные линии. Предприниматели и все желающие могут задать вопросы о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, специалисты расскажут о соцподдержке людей в период режима повышенной готовности на территории области.

С 10.00 до 12.00 в общественной приемной Губернатора по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 — прямая линия по вопросу «О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в период действия повышенной готовности на территории Новосибирской области». На вопросы представителей бизнеса ответят сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства экономического развития региона.

С 14.00 до 16.00 пройдет вторая «прямая линия» — «О мерах социальной поддержки граждан в период действия режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Сейчас у жителей региона возникает немало вопросов: как правильно вести себя в период пандэмии коронавируса, что не рекомендовано делать, а что строго запрещено. Многих интересуют вопросы о заработной плате за период выходных дней и удаленной работы. Эти и другие вопросы можно адресовать представителям региональных министерств труда и социального развития, здравоохранения, образования, а также Роспотребнадзора по Новосибирской области. Контактный номер — 8-800-700-84-73.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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