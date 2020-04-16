«Резко перестроился»: в Новосибирске водитель повредил чужое авто и скрылся

16 Апр 2020 2020-04-16T09:53:45+03:00

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В четверг, 16 апреля, около 10 утра произошло ДТП на улице Большевисткой. Водитель черного седана резко перестроился в крайний правый ряд и зацепил другой автомобиль «Хонда Фит». От столкновения у «Хонды» треснули передний бампер и правая фара, появилась вмятина на переднем правом крыле. Водитель на черной машине сразу уехал с места аварии.

Момент столкновения попал на видеорегистратор. Ролик выложили в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Владелец подбитого авто вызвал сотрудников ГИБДД.

— ДТП произошло в 9:48 возле дома № 290 по улице Большевистская. Действительно водитель после столкновения скрылся с места. Выезжал экипаж ДПС. Никто не пострадал, оформлено как ДТП с материальным ущербом. Скрывшегося водителя будут разыскивать, и все обстоятельства аварии уточняются, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по городу Ирина Кетова.

ДТП на Большевистской.

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