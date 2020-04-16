2020-04-16T09:08:52+03:00
Общество

Анатолий Локоть: «Вся ситуация с коронавирусом — хороший повод для борьбы с незаконной торговлей»

Когда объявили режим самоизоляции, под удар попали работники, которые получали свою зарплату в «конвертах»
Надежда РЫЖКИНА
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Мэр прокомментировал ситуацию с "серой занятостью" в Новосибирске.Мэр прокомментировал ситуацию с "серой занятостью" в Новосибирске.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В четверг, 16 апреля, мэр Анатолий Локоть прокомментировал проблему с «серой» занятостью в Новосибирске. Когда объявили режим самоизоляции, многим предприятиям пришлось временно прекратить свою работу. Сотрудников отправили по домам без сохранения заработка, потому что многие были устроены неофициально. Сейчас как никогда обнажилась проблема «серых» заработков.

КП-Новосибирск спросила мэра города, можно ли использовать эту ситуацию, чтобы навести порядок на рынке труда.

— Полномочия по наведению порядка на рынке труда есть у государственных органов. У муниципалитета — нет. Но вся ситуация — действительно хороший повод, чтобы бороться и с незаконной торговлей, и с недостатками в сфере труда. Сегодня действуют очень жесткие нормы, думаю, их применение дисциплинирует всех участников трудовой жизни и в целом положительно скажется на работе городской инфраструктуры, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, ранее мэр Новосибирска запретил отправлять работников в неоплачиваемый отпуск во время режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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