Режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 16 апреля: как будет работать
Стало известно, каким будет режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 16 апреля. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на онлайн-встрече с журналистами.
— Весь наземный общественный транспорт снова работает в штатном режиме. Единственное ограничение, которое мы сохранили — время работы до 22 часов. Несмотря на то, что пассажиропоток в Новосибирске упал примерно на четверть, поставлена задача перейти к обычному графику работы общественного транспорта, — сообщил Анатолий Локоть.
Напомним, раньше стало известно, что с 15 апреля к прежнему графику работы по будням переходит новосибирский метрополитен — поезда снова ходят раз 3-5 минут, ранее их интервал составлял 6-14 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU