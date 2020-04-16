Режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 16 апреля: как будет работать

16 Апр 2020 2020-04-16T08:21:41+03:00

Мэр Анатолий Локоть рассказал, как будет ходить общественный транспорт с 16 апреля.

Рассказываем, каким будет режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 16 апреля

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Стало известно, каким будет режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 16 апреля. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на онлайн-встрече с журналистами.

— Весь наземный общественный транспорт снова работает в штатном режиме. Единственное ограничение, которое мы сохранили — время работы до 22 часов. Несмотря на то, что пассажиропоток в Новосибирске упал примерно на четверть, поставлена задача перейти к обычному графику работы общественного транспорта, — сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, раньше стало известно, что с 15 апреля к прежнему графику работы по будням переходит новосибирский метрополитен — поезда снова ходят раз 3-5 минут, ранее их интервал составлял 6-14 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU