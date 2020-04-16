Мужчину, которого нашли мертвым на парковке между машин, зарезал подросток

16 Апр 2020 2020-04-16T07:55:47+03:00

Ранее он уже был неоднократно судим

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Стало известно, кто убил мужчину, окровавленное тело которого в среду, 15 апреля, нашли между машин на парковке. Выяснилось, что компания распивала спиртное в подъезде рядом стоящего дома. Вдруг произошел конфликт и 17-летний парень ударил ножом 37-летнего мужчину.

— Подросток убежал с места происшествия. Его задержали сотрудники полиции на улице Андриена Лежена, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, мертвого мужчину рано утром нашли на парковке у дома №11 по улице Национальная в Дзержинском районе. На месте происшествия работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Они расследуют детали произошедшего преступления. Подросток находится под стражей. Скоро суд определит, где он будет находиться до суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU