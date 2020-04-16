2020-04-16T07:08:33+03:00
Общество

«Не смогли сами выбраться»: двухлетний малыш закрыл родителей на балконе

Супругам пришлось вызывать спасателей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Малыш запер родителей на балконе.Малыш запер родителей на балконе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Заельцовском районе Новосибирска спасателям МАСС пришлось вызволять с балкона родителей двухлетнего малыша. Ребенок ловко закрыл супругов на балконе. Сами они выбраться не смогли, поэтому пришлось вызывать подмогу.

— Все произошло около девяти часов вечера в доме, расположенном по улице Шевцова. Ребенок закрыл родителей на балконе. Доступ в квартиру обеспечен. Мальчик 2018 г.р. передан родителям. В медицинской помощи не нуждается, — рассказали в МАС.

Напомним, что накануне спасатели взломали дверь в квартире, где родители на весь день оставили четырехлетнего мальчика с младенцем. Малыш в отчаянии плакал на балконе, который не был остеклен. Его услышали соседи и вызвали полицейских. После родители сказали, что они якобы были на работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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