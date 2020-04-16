Подрядчику заплатили два миллиона рублей за дорогу, которую он не стал ремонтировать
В Новосибирске будут судить руководителя подрядной организации, который взял деньги на ремонт дороги в пригороде, но чинить ее не стал. Он подделал документы, что якобы все необходимые работы выполнены, но дорога как была в дырах, так и осталась.
— 32-летний директор фирмы не выполнил работы по контракту, похитив деньги. В администрацию он подал документы с ложными данными, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Результаты недобросовестной работы очень хорошо заметны — вся дорога испещрена ямами, в которых скапливается вода.
В отношении директора возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование завершено — теперь уголовное дело с утвержденным обвинением направят в Центральный районный суд Новосибирска.
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