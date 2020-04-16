2020-04-16T06:40:54+03:00
Коронавирус Covid-19

«Никуда не выезжали»: еще 11 пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирске

Об этом сообщили в оперштабе областного правительств
Надежда РЫЖКИНА
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Еще 11 зараженных коронавирусом выявили в Новосибирске.Еще 11 зараженных коронавирусом выявили в Новосибирске.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В четверг, 16 апреля, в оперативном штабе правительства Новосибирской области сообщили, что зарегистрировано еще 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

— Семеро человек никуда не выезжали, с заболевшими пациентами не контактировали. Остальные четверо находились в близком кругу общения ранее заболевших, — сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, всего в Новосибирской области 64 пациентов с подтвержденным диагнозом. Из них выздоровели 14, 2 — умерли.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска всего находятся 107 пациентов с подозрением на коронавирус, считая тех, у кого диагноз подтвержден.

В детской больнице №3 по-прежнему 19 детей. Ни у кого из маленьких пациентов вирус также не выявлен.

Напомним, 16 апреля также сообщили, что скончался второй зараженный - он был дальнобойщиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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