2020-04-16T06:30:37+03:00
Общество

Второй умерший от коронавируса в Новосибирске: дальнобойщик скончался в реанимации

У него был диабет и ожирение, что также отразилось на течении болезни
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске умер второй больной коронавирусом.В Новосибирске умер второй больной коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 16 апреля, в опрештабе регионального правительства рассказали, что есть второй умерший от коронавируса в Новосибирске.

— Второй умерший пациент — иногородний водитель. Мужчине было 54 года. У него была пневмония, а также ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет, — сообщили в опрештабе регионального правительства.

Напомним, мужчина ехал из Москвы, и в Новосибирске его состояние резко ухудшилось. Его госпитализировали. Вскоре дальнобойщика перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Также за последние сутки в регионе выявили еще 11 заболевших коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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