Второй умерший от коронавируса в Новосибирске: дальнобойщик скончался в реанимации
В четверг, 16 апреля, в опрештабе регионального правительства рассказали, что есть второй умерший от коронавируса в Новосибирске.
— Второй умерший пациент — иногородний водитель. Мужчине было 54 года. У него была пневмония, а также ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет, — сообщили в опрештабе регионального правительства.
Напомним, мужчина ехал из Москвы, и в Новосибирске его состояние резко ухудшилось. Его госпитализировали. Вскоре дальнобойщика перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Также за последние сутки в регионе выявили еще 11 заболевших коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU