2020-04-16T06:14:49+03:00
Экономика

Население платит дисциплинированно, бизнес «просел»

Снижение сборов платежей за теплоснабжение в адрес Сибирской генерирующей компании по отдельным категориям доходит до 40%. В Новосибирске ситуация аналогичная: население сохраняет платежную дисциплину, но вдвое снизились поступления от бизнеса
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Фото предоставлено пресс-службой СГК.Фото предоставлено пресс-службой СГК.
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За первые 9 дней апреля в целом по СГК платежи за теплоснабжение существенно снизились, рассказала сегодня директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова, отвечая на вопросы СМИ и потребителей в прямом эфире в Instagram:

- Провалы платежей пошли на 40% от того [объема], что мы собирали за аналогичный период прошлого года. Мы, как и другие ресурсоснабжающие организации, в растерянности, хотя и готовились к снижению.

В Новосибирске тенденция аналогична той, которая складывается в целом по СГК: поступления платежей от населения на прежнем уровне, а от бизнеса - почти в два раза ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. За 13 дней апреля уровень собираемости по населению составил 74,4%, а по исполнителям коммунальных услуг (управляющим компаниям, ТСЖ) - около 39%. Но надо учитывать, что квитанции на оплату за март поступили потребителям недавно. В целом собираемость платежей СГК от населения составляла свыше 95%.

Уровень собираемости от юридических лиц с на 13 апреля составил лишь 21% против 40,7% на этот же день прошлого года.

В целом по Новосибирску снижение собираемости платежей на 13 апреля составило примерно 10%. Впрочем, на показатель мог повлиять и перерасчет - компания вернула потребителям несколько сотен миллионов, с учетом снижения отпуска тепла в 2019 году.

Если тенденция падения платежей сохранится, снизятся платежи от населения, в перспективе это может сказаться на объемах ремонтных и инвестиционных программ в регионах, признала Екатерина Косогова, отвечая на вопрос из Новосибирска. «Но пока принято решение не менять инвестиционную и ремонтную программы, наблюдаем за развитием ситуации, — подчеркнула она. — Просим потребителей, не имеющих возможности рассчитаться за тепло, выходить на СГК, обсуждать с нами вопросы рассрочки, реструктуризации долгов, мы открыты для таких переговоров».

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