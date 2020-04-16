Закрытие рынков в Новосибирске из-за коронавируса: до какого числа и почему закрывают
Закрытие рынков в Новосибирске из-за коронавируса вступает в силу с 19 апреля 2020 года. Об этом говорится в постановлении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
— На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 19 апреля приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров, — сообщили в оперштабе регионального правительства.
Также в документе говорится о том, что с 18 апреля новосибирцам запрещено ходить в церковь. Это также связано с эпидемией коронавируса. Помимо этого, ограничено посещение кладбищ, но это не касается погребения.
Эти меры будут действовать до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU