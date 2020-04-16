«Остановим, спросим, куда едите»: в Новосибирске начали контролировать передвижение машин с московскими номерами

16 Апр 2020 2020-04-16T05:32:12+03:00

В Новосибирске могут остановить автомобиль с московскими номерами и спросить, куда он едет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В четверг, 16 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» мэр города Анатолий Локоть рассказал о том, что в столице Сибири начали контролировать передвижение транспорта, как грузового, так и легкового. Это связано с эпидемией коронавируса.

— Запрета на въезд фур в Новосибирск — нет. Но хочу предупредить сразу: появление в городе тяжелого грузового транспорта вызовет вопросы, и к этому надо быть готовым. Могут остановить сотрудники ГИБДД или полиции, спросить, куда вы едите, с какой целью. Прямо скажу, что сегодня у нас есть повышенное внимание к автомобилям, приехавших из других регионов, прежде всего с московскими номерами, мы обращаем внимание на это, потому что взяты под контроль все прилеты, все поезда, прибывшие из других регионов, особенно из Москвы, у нас есть заболевшие, которые привезли коронавирус из столицы, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, в Новосибирской области с начала эпидемии выявлено 53 больных коронавирусом, 14 из них уже выздоровели, их выписали из больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU