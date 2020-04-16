2020-04-16T05:32:12+03:00
Общество

«Остановим, спросим, куда едите»: в Новосибирске начали контролировать передвижение машин с московскими номерами

Об этом в радиостудии «Комсомольская правда» рассказал мэр Новосибирск Анатолий Локоть
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске могут остановить автомобиль с московскими номерами и спросить, куда он едет.В Новосибирске могут остановить автомобиль с московскими номерами и спросить, куда он едет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В четверг, 16 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» мэр города Анатолий Локоть рассказал о том, что в столице Сибири начали контролировать передвижение транспорта, как грузового, так и легкового. Это связано с эпидемией коронавируса.

— Запрета на въезд фур в Новосибирск — нет. Но хочу предупредить сразу: появление в городе тяжелого грузового транспорта вызовет вопросы, и к этому надо быть готовым. Могут остановить сотрудники ГИБДД или полиции, спросить, куда вы едите, с какой целью. Прямо скажу, что сегодня у нас есть повышенное внимание к автомобилям, приехавших из других регионов, прежде всего с московскими номерами, мы обращаем внимание на это, потому что взяты под контроль все прилеты, все поезда, прибывшие из других регионов, особенно из Москвы, у нас есть заболевшие, которые привезли коронавирус из столицы, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, в Новосибирской области с начала эпидемии выявлено 53 больных коронавирусом, 14 из них уже выздоровели, их выписали из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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