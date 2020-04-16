«Пропала во время прогулки»: в Новосибирске ищут девушку из Барнаула с родинкой над губой

16 Апр 2020 2020-04-16T05:21:27+03:00

Девушка родом из Барнаула может быть в Новосибирске. Фото: «Лиза Алерт»

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 23-летнюю Анастасию Валерьевну Безручко. Девушка пропала в Барнауле, но может находиться в Новосибирске. О ней ничего неизвестно с 11 апреля.

— Просьбу распространить ориентировку по Новосибирску и сделать репосты в нашем регионе мы получили от коллег из Алтайского края. По их данным и данным полиции, последний раз телефон пропавшей был доступен, когда она находилась в Новосибирской области — сейчас это уточняется. Девушка пропала во время обычной прогулки, ранее всегда отвечала на звонки родных, но сейчас связь с ней оборвалась. Пока все, что известно, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Особая примета девушки — родинка справа над верхней губой.

Рост пропавшей 163 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Была одета в оранжевую куртку, в светло-голубые джинсы, черные кроссовки и серую шапку.

Если вам известно о местонахождении Анастасии Безручко, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU