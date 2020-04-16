2020-04-16T04:27:26+03:00
Общество

«Кричал, звал на помощь»: сибиряк чуть не утонул в Оби под Бугринским мостом

Спасателей вызвал очевидец
Надежда РЫЖКИНА
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Спасать утопающего отправились на катере. Фото: стоп-кадр.Спасать утопающего отправились на катере. Фото: стоп-кадр.
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В Новосибирске около Бугринского моста чуть не произошла трагедия: в воду упал новосибирец и едва не утонул. Мужчина не понимал, что происходит, и звал на помощь. В реке его заметил очевидец, он и вызвал спасателей. Произошло все в среду, 15 апреля.

— Очевидец позвонил оперативному дежурному МАСС в 14:25 и рассказал, что в воде за кустами слышит крики о помощи около острова Кустовой. В указанное место оперативно вышел катер службы МАСС со спасателями, — сообщили «Спасатели МАСС» на официальной странице в соцсетях.

Мужчину напоили горячим чаем и передали врачам. Фото: стоп-кадр

Мужчину напоили горячим чаем и передали врачам. Фото: стоп-кадр

Мужчину нашли в 50 метрах от берега. Он схватился за ствол дерева, стоя по грудь в воде. Пострадавший замерз и не понимал, где находится, объяснить, что произошло, он не смог. Спасатели забрали его на лодку и отвезли в аварийно-спасательный отряд. Промокшую одежду с него сняли, укрыли одеялом и напоили теплым чаем.

— В это время была вызвана бригада врачей «скорой помощи». Мужчину передали медикам, — рассказали спасатели.

Из Оби вытащили утопающего новосибирца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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