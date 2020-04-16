«Накажите ее строже»: муж потребовал изменить приговор любимой, ударившей его ножом
Новосибирский районный суд изменил приговор женщине, ударившей сожителя ножом. Об этом сообщают в областной прокуратуре.
Неприятный инцидент произошел ночью в июне 2019 года. Выпившая 67-летняя сибирячка приревновала своего сожителя. Они поссорились, женщина схватила нож и ударила им в живот мужчину.
— В результате потерпевшему причинено колото-резаное проникающее ранение брюшной стенки справа, которое оценивается как тяжкий вред здоровью. Суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но прокурор и потерпевший сочли приговор мягким, — говорится в сообщении ведомства.
В итоге суд пересмотрел приговор и назначил новое наказание сибирячке: год и 6 месяцев лишения свободы.
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