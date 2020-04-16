2020-04-16T04:11:27+03:00
Общество

«Накажите ее строже»: муж потребовал изменить приговор любимой, ударившей его ножом

Суд услышал его просьбу и увеличил срок на год
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Суд пересмотрел приговор сибирячке, ударившей мужа ножом.Суд пересмотрел приговор сибирячке, ударившей мужа ножом.
Изменить размер текста:

Новосибирский районный суд изменил приговор женщине, ударившей сожителя ножом. Об этом сообщают в областной прокуратуре.

Неприятный инцидент произошел ночью в июне 2019 года. Выпившая 67-летняя сибирячка приревновала своего сожителя. Они поссорились, женщина схватила нож и ударила им в живот мужчину.

— В результате потерпевшему причинено колото-резаное проникающее ранение брюшной стенки справа, которое оценивается как тяжкий вред здоровью. Суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но прокурор и потерпевший сочли приговор мягким, — говорится в сообщении ведомства.

В итоге суд пересмотрел приговор и назначил новое наказание сибирячке: год и 6 месяцев лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Остановим, спросим, куда едите»: в Новосибирске начали контролировать передвижение машин с московскими номерами
«Пропала во время прогулки»: в Новосибирске ищут девушку из Барнаула с родинкой над губой
«Кричал, звал на помощь»: сибиряк чуть не утонул в Оби под Бугринским мостом
«Накажите ее строже»: муж потребовал изменить приговор любимой, ударившей его ножом
«Пытался проскочить на красный»: груженый «КамАЗ» опрокинулся, столкнувшись с грузовиком
После гибели 6-летней девочки от удара током прокуратора проводит проверку
Новый iPhone SE представили в Apple
Число выздоровевших от коронавируса в Новосибирске на 15 апреля 2020 года составило 14 человек
Персонал обучен, в наличии 40 аппаратов ИВЛ: инфекционный госпиталь на базе городской больницы откроют 20 апреля
«Лексус» 9 лет спустя: полиция нашла автомобиль, угнанный в 2011 году
Новосибирские спасатели показали эпичное видео, как гонятся за пастухами-поджигателями
Сибирячке, чьи дети погибли по вине коммунальщиков, выплатили компенсацию
«Важен каждый штык»: парламентарии помогут сельскому хозяйству региона
Эксперты подсчитали, как изменились цены гречки и водки в Новосибирске
Минздрав объяснил, откуда берутся очереди из скорых возле новосибирской инфекционки
Минздрав заявил, что в Новосибирске фиксирует меньше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году
Как церковь сохранит мир на земле
Закрытие доступа на кладбища в Новосибирске из-за коронавируса: до какого числа и почему закрывают