2020-04-16T04:33:54+03:00
Происшествия

«Пытался проскочить на красный»: груженый «КамАЗ» опрокинулся, столкнувшись с грузовиком

Водители обоих самосвалов пострадали
Надежда РЫЖКИНА
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На пересечении улиц Троллейной и 9-й Гвардейской Дивизии столкнулись два «КамАЗа».На пересечении улиц Троллейной и 9-й Гвардейской Дивизии столкнулись два «КамАЗа».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В ночь с 15 на 16 апреля в Кировском районе Новосибирска не поделили дорогу два «КамАЗа». Один из них ехал по улице Троллейной в сторону Немировича-Данченко, а другой поворачивал налево с улицы 9-й Гвардейской Дивизии. На перекрестке самосвалы врезались друг в друга. Об аварии сообщил подписчик группы «АСТ-54».

Первый грузовик опрокинулся после столкновения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Первый грузовик опрокинулся после столкновения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Водитель, который двигался прямо, пытался проскочить на красный сигнал светофора. Мне кажется, он и виноват в аварии. Его самосвал опрокинулся после столкновения. Второй грузовик, который поворачивал, устоял на колесах, но у него сильно повредилась кабина и вылетело лобовое стекло, — рассказал подписчик.

У второго грузовика сильно повредилась кабина и вылетело лобовое стекло. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

У второго грузовика сильно повредилась кабина и вылетело лобовое стекло.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На место происшествия выехали полиция, спасатели, пожарные и врачи «Скорой помощи». Оба водителя пострадали, их отправили в больницу. Перед этим спасатели вытащили одного из кабины с помощью инструментов.

Кроме того, из опрокинувшегося самосвала высыпался песок, а на дорогу вылились технические жидкости. Их смыли сотрудники МЧС.

— 39-летний водитель КамАЗа с сотрясением головного мозга доставлен в больницу № 34. 61-летний водитель с переломом седалищной кости и ссадинами головы также госпитализирован, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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