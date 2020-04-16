После гибели 6-летней девочки от удара током прокуратора проводит проверку
Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 6-летней девочки. Трагедия произошла в Барабинске.
— Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.
Напомним, вечером 13 апреля девочка была в гараже дома, расположенном в переулке Восточный города Барабинска. Там она взялась рукой за оголенные провода, которые были под напряжением. Ребенка ударило током. Ее госпитализировали в больницу, но в реанимации от полученных травм ребенок умер. По факту смерти девочки в СК по Новосибирской области проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU