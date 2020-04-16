2020-04-16T03:02:39+03:00
Общество

После гибели 6-летней девочки от удара током прокуратора проводит проверку

В ведомстве установят, в каких условиях воспитывался ребенок, и были ли ранее проблемы в семье
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Прокуратура проверит были ли проблемы в семье, где погибла 6-летняя девочка.Прокуратура проверит были ли проблемы в семье, где погибла 6-летняя девочка.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 6-летней девочки. Трагедия произошла в Барабинске.

— Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.

Напомним, вечером 13 апреля девочка была в гараже дома, расположенном в переулке Восточный города Барабинска. Там она взялась рукой за оголенные провода, которые были под напряжением. Ребенка ударило током. Ее госпитализировали в больницу, но в реанимации от полученных травм ребенок умер. По факту смерти девочки в СК по Новосибирской области проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взялась за оголенные провода»: под Новосибирском от удара током погибла шестилетняя девочка.

От полученных травм в больнице она умерла. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пытался проскочить на красный»: груженый «КамАЗ» опрокинулся, столкнувшись с грузовиком
После гибели 6-летней девочки от удара током прокуратора проводит проверку
Новый iPhone SE представили в Apple
Число выздоровевших от коронавируса в Новосибирске на 15 апреля 2020 года составило 14 человек
Персонал обучен, в наличии 40 аппаратов ИВЛ: инфекционный госпиталь на базе городской больницы откроют 20 апреля
«Лексус» 9 лет спустя: полиция нашла автомобиль, угнанный в 2011 году
Новосибирские спасатели показали эпичное видео, как гонятся за пастухами-поджигателями
Сибирячке, чьи дети погибли по вине коммунальщиков, выплатили компенсацию
«Важен каждый штык»: парламентарии помогут сельскому хозяйству региона
Эксперты подсчитали, как изменились цены гречки и водки в Новосибирске
Минздрав объяснил, откуда берутся очереди из скорых возле новосибирской инфекционки
Минздрав заявил, что в Новосибирске фиксирует меньше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году
Как церковь сохранит мир на земле
Закрытие доступа на кладбища в Новосибирске из-за коронавируса: до какого числа и почему закрывают