После гибели 6-летней девочки от удара током прокуратора проводит проверку

16 Апр 2020 2020-04-16T03:02:39+03:00

Прокуратура проверит были ли проблемы в семье, где погибла 6-летняя девочка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ведомстве установят, в каких условиях воспитывался ребенок, и были ли ранее проблемы в семье

Изменить размер текста: A A

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 6-летней девочки. Трагедия произошла в Барабинске.

— Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.

Напомним, вечером 13 апреля девочка была в гараже дома, расположенном в переулке Восточный города Барабинска. Там она взялась рукой за оголенные провода, которые были под напряжением. Ребенка ударило током. Ее госпитализировали в больницу, но в реанимации от полученных травм ребенок умер. По факту смерти девочки в СК по Новосибирской области проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взялась за оголенные провода»: под Новосибирском от удара током погибла шестилетняя девочка.

От полученных травм в больнице она умерла. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU