Число выздоровевших от коронавируса в Новосибирске на 15 апреля 2020 года составило 14 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Новосибирске на 15 апреля 2020 года увеличилось: такие данные обнародовали в оперативном штабе Новосибирской области. Уже 14 человек выписаны из больницы после продолжительного лечения от коронавируса.
15 апреля новосибирские врачи-инфекционисты сообщили о двух новых случаях победы над коронавирусом в регионе. По информации на 22.00 15 апреля, два пациента были выписаны из больницы, тесты больше не нашли у них признаков коронавируса.
Всего с начала марта было зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. На лечении находятся 38 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ.
Под медицинским наблюдением остаются 1657 жителей региона, еще 9588 человек сняты с наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU