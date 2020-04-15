Число выздоровевших от коронавируса в Новосибирске на 15 апреля 2020 года составило 14 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T19:10:19+03:00

Семь новых заболевших и двое выздоровевших- статистика за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Новосибирске на 15 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Новосибирске на 15 апреля 2020 года увеличилось: такие данные обнародовали в оперативном штабе Новосибирской области. Уже 14 человек выписаны из больницы после продолжительного лечения от коронавируса.

15 апреля новосибирские врачи-инфекционисты сообщили о двух новых случаях победы над коронавирусом в регионе. По информации на 22.00 15 апреля, два пациента были выписаны из больницы, тесты больше не нашли у них признаков коронавируса.

Всего с начала марта было зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. На лечении находятся 38 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ.

Под медицинским наблюдением остаются 1657 жителей региона, еще 9588 человек сняты с наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU