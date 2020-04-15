2020-04-15T18:43:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Персонал обучен, в наличии 40 аппаратов ИВЛ: инфекционный госпиталь на базе городской больницы откроют 20 апреля

Как рассказали в правительстве Новосибирской области, его будут использовать как распределительный центр
Екатерина КОМЯКОВА
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Глава региона Андрей Травников рассказал, в каком режиме будет работать инфекционный госпиталь. Фото: nso.ruГлава региона Андрей Травников рассказал, в каком режиме будет работать инфекционный госпиталь. Фото: nso.ru
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В Новосибирской области завершается подготовка инфекционного госпиталя на базе городской клинической больницы №11 к приему пациентов с диагнозом COVID-19. На месте побывал губернатор Андрей Травников. Медучреждение общего профиля в сжатые сроки удалось переформатировать на одну узконаправленную цель. С 20 апреля именно сюда будут привозить всех людей с подозрением на коронавирус. Открытие инфекционного госпиталя позволит минимизировать риски распространения вируса по другим медучреждениям региона, так как его будут использовать как распределительный центр.

- Сюда будут поступать все пациенты с симптомами, которые говорят о том, что есть риск коронавируса – это пневмонии, это ОРВИ с характерными симптомами. Для таких пациентов выделены отдельные этажи. Будет оперативно проводиться тестирование, и только в случае, если подтвердится коронавирус, пациентов переместят в отделения на этажи, где будет производиться лечение, - отметил Андрей Травников.

Как сообщили в правительстве региона, для переоборудования медучреждения были проведены строительно-монтажные, электромонтажные работы, в здании появился мощный дизель-генератор, установлены санитарные пропускники, настроена работа вентиляционной системы. Медучреждение полностью обеспечено всеми расходными материалами, медперсонал прошел дополнительную подготовку по лечению COVID-19. На данный момент в госпитале имеется 40 аппаратов ИВЛ, часть из них была получена специально к открытию из резерва регионального минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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