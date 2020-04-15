«Лексус» 9 лет спустя: полиция нашла автомобиль, угнанный в 2011 году

15 Апр 2020 2020-04-15T17:03:26+03:00

Автомобиль удалось обнаружить во время постановки на учет в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль удалось обнаружить во время постановки на учет в Иркутской области

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Иркутские полицейские нашли «Лексус», который был угнан в Новосибирске и объявлен в федеральный розыск 9 лет назад. Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, то, что автомобиль числится в угоне, было выявлено во время сверки номеров узлов и агрегатов при постановке машины на учет в местном ГИБДД. Подозрения сотрудников дорожной полиции затем подтвердили в Экспертно-криминалистическом центре полиции.

Новосибирский джип – не единственная давняя пропажа, которая была выявлена иркутской полицией. Помимо «Лексуса», правоохранители нашли еще 4 угнанных в разных регионах России японских авто, некоторые из них были в розыске с 2002 года.

- Установить потерпевших, у которых они были похищены, удалось благодаря сотрудникам Иркутского отделения Интерпола при управлении МВД по региону во взаимодействии с правоохранительными органами Японии, - сообщают в пресс-службе полиции Иркутской области.

Правоохранители уточняют, что в скором времени машины будут возвращены законным владельцам.

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