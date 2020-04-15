Новосибирские спасатели показали эпичное видео, как гонятся за пастухами-поджигателями
Данные ГУ МЧС по Новосибирской области, увы, не радуют: уже 42 жителя региона ощтрафованы за запрещенный пал травы. И никакие предупреждения на нарушителей не действуют: только за сутки зафиксировано 466 точек, где полыхал огонь.
Один из таких возле села Зятьковка Купинского района Новосибирской области: устроили его два пастуха. Пламя полыхало на площади 500 квадратных метров.
- Агроном, совершавший объезд территории, пытался уже ликвидировать возгорание. Вместе с ним мы нашли виновных в пале травы, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Оказалось, что пастухи подожгли сухую траву, чтобы на выпасе скота быстрее и лучше росла новая трава.
Вот только за устроенный пожар они отвечать не хотели и попытались скрыться. Но спасатели им это сделать не дали, а всю погоню записали на видео.
Эпичное видео, как спасатели гонятся за пастухами, устроившими пожар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU