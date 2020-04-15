2020-04-15T15:50:59+03:00
Происшествия

Новосибирские спасатели показали эпичное видео, как гонятся за пастухами-поджигателями

Ролик сотрудники МЧС сняли в Купинском районе
Татьяна СОЛОВОВА
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Спасатели не дали скрыться нарушитед. Фото: ГУ МЧС по Ноовисбирской области.Спасатели не дали скрыться нарушитед. Фото: ГУ МЧС по Ноовисбирской области.
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Данные ГУ МЧС по Новосибирской области, увы, не радуют: уже 42 жителя региона ощтрафованы за запрещенный пал травы. И никакие предупреждения на нарушителей не действуют: только за сутки зафиксировано 466 точек, где полыхал огонь.

Один из таких возле села Зятьковка Купинского района Новосибирской области: устроили его два пастуха. Пламя полыхало на площади 500 квадратных метров.

- Агроном, совершавший объезд территории, пытался уже ликвидировать возгорание. Вместе с ним мы нашли виновных в пале травы, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Оказалось, что пастухи подожгли сухую траву, чтобы на выпасе скота быстрее и лучше росла новая трава.

Вот только за устроенный пожар они отвечать не хотели и попытались скрыться. Но спасатели им это сделать не дали, а всю погоню записали на видео.

Эпичное видео, как спасатели гонятся за пастухами, устроившими пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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