2020-04-15T14:58:54+03:00
Общество

Сибирячке, чьи дети погибли по вине коммунальщиков, выплатили компенсацию

Сыновья утонули в яме, которую работники бросили после неудачного ремонта
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Людмила Кузьмина хочет поставить памятник своим детям.Людмила Кузьмина хочет поставить памятник своим детям.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Муниципальное предприятие выплатило 3 миллиона рублей Людмиле Кузьминой. Жительница Колывани потеряла детей, которые погибли по вине коммунальщиков.

11-летний Коля и 6-летний Костя погибли зимой 2018 года. Они утонули в яму, которую бросили после ремонта работники. Ими оказались директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев и мастер этого предприятия Денис Титенко. Оба получили уголовные приговоры. А к самому предприятию мать обратила иск. Сама Людмила намеревалась отказаться от него, но убедили знакомые. Сумма составила 3 миллиона рублей.

«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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- Компенсацию выплатили, - подтвердила Людмила Кузьмина КП-Новосибирск.

Она также рассказала, что скоро намерена поставить памятники детям.

- Памятники заказали. Наверное, летом ставить будем, когда земля высохнет, - сказала Людмила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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