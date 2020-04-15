Сибирячке, чьи дети погибли по вине коммунальщиков, выплатили компенсацию
Муниципальное предприятие выплатило 3 миллиона рублей Людмиле Кузьминой. Жительница Колывани потеряла детей, которые погибли по вине коммунальщиков.
11-летний Коля и 6-летний Костя погибли зимой 2018 года. Они утонули в яму, которую бросили после ремонта работники. Ими оказались директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрей Терентьев и мастер этого предприятия Денис Титенко. Оба получили уголовные приговоры. А к самому предприятию мать обратила иск. Сама Людмила намеревалась отказаться от него, но убедили знакомые. Сумма составила 3 миллиона рублей.
«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
- Компенсацию выплатили, - подтвердила Людмила Кузьмина КП-Новосибирск.
Она также рассказала, что скоро намерена поставить памятники детям.
- Памятники заказали. Наверное, летом ставить будем, когда земля высохнет, - сказала Людмила.
ИСТОЧНИК KP.RU
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