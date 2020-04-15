2020-04-15T13:51:44+03:00
Общество

«Важен каждый штык»: парламентарии помогут сельскому хозяйству региона

Агропредприятия просят пересмотреть условия выделения субсидий
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Андрей Шимкив: "Мы готовы вынести обращение к министру сельского хозяйства России на ближайшую сессию Заксобрания". Фото: zsnso.ruАндрей Шимкив: "Мы готовы вынести обращение к министру сельского хозяйства России на ближайшую сессию Заксобрания". Фото: zsnso.ru
Изменить размер текста:

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям поднял вопрос о необходимости обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Сейчас средним аграрным предприятиям необходимо вернуть погектарную поддержку — в данной социально-экономической ситуации стабильность агропромышленных комплексов чрезвычайно важна.

Совсем скоро начинается сезон посевной. В Заксобрание пришли обращения от Советов депутатов Чановского и Купинского районов. За прошлые годы благодаря господдержке сельхозтоваропроизводители увеличили посевные площади и поголовье скота, создали дополнительные рабочие места. Все это многие из аграрных предприятий могут потерять. Согласно новому постановлению Правительства РФ субсидии будут предоставлять только тем сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Критерии малого предпринимательства — численность работников до 100 человек.

— Получается, что поддержку получат те, кто, в большинстве своем, сезонными работами не занимается, не держит скот, не содержит деревню, — обратил внимание депутатов на заседании комитета председатель регионального парламента Андрей Шимкив. — На сегодня у нас есть несколько обращений от районов. Все они просят обратиться в министерство и поднять эту норму со ста человек, по крайней мере, до «среднего» бизнеса. То есть, двухсот или двухсот пятидесяти человек. Мы готовы вынести обращение к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву на ближайшую сессию Законодательного Собрания.

— Из областного бюджета выделяют 280 рублей на гектар. По условиям федерального софинансирования эти средства распределяются только среди хозяйств численностью до 100 человек — это компенсирующая мера. Мы, увы, не имеем прав и полномочий перераспределить субсидию на другие направления, — пояснил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— Мы обращаемся с просьбой расширить границу поддержки предприятий до 250 человек. Это позволит оказать поддержку тем животноводческим предприятиям, у которых есть проблемы, как например, лечение лейкоза животных, — высказался председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

— Сегодня «важен каждый штык», — напомнил Андрей Шимкив слова Президента России. — А каждый вложенный рубль — это не только продовольственный достаток, но и социально-экономическая стабильность в районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирские спасатели показали эпичное видео, как гонятся за пастухами-пождигателями
Сибирячке, чьи дети погибли по вине коммунальщиков, выплатили компенсацию
«Важен каждый штык»: парламентарии помогут сельскому хозяйству региона
Эксперты подсчитали, как изменились цены гречки и водки в Новосибирске
Минздрав объяснил, откуда берутся очереди из скорых возле новосибирской инфекционки
Минздрав заявил, что в Новосибирске фиксирует меньше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году
Как церковь сохранит мир на земле
Закрытие доступа на кладбища в Новосибирске из-за коронавируса: до какого числа и почему закрывают
«Пилили насадкой для дрели»: из-за массивного кольца у подростка сильно опух палец
Доигрались на самоизоляции: в Новосибирске оштрафовали компьютерный клуб на 50 тысяч рублей
Рука помощи бизнесу
«Он чуть не упал с балкона»: соседи рассказали, как узнали, что 4-летний мальчик с младенцем остались одни дома
Первый случай заражения коронавирусом в Бердске: что известно о заболевшем
«Пришлось ломать дверь»: в Новосибирске родители на весь день оставили младенца с четырехлетним ребенком
В Новосибирске 70-летний водитель "Жигулей" перевернулся на переезде
Сервисная выручка в новосибирских салонах связи Tele2 увеличилась в три раза
«Залил 65 литров бензина и рванул»: грабителя, прокатившего заправщика на капоте, задержали полицейские
«Выкинул тело на парковку»: зарезанного новосибирца нашли рядом с машинами у многоэтажки
Стала известна судьба сибиряка, пропавшего после угроз уйти из дома
«Два — из Сочи и Москвы, пять — контактировали»: в Новосибирске еще 7 зараженных коронавирусом
«Назначена экспертиза»: в Новосибирске в общежитии СГУВТа нашли мертвого студента
Какие дороги будут ремонтировать в Новосибирске 15 апреля 2020 года
«Сильно слепило солнце»: под Новосибирском водитель сбил детей на велосипеде
В Новосибирске открыли госпиталь на 642 человека для больных коронавирусом
Стало известно, почему река в Новосибирске затопила двор высотки
В мэрии рассказали, могут ли аптеки повышать цены на медицинские маски
«Он бросил его умирать»: пьяного водителя, спрятавшего машину после наезда на пешехода, будут судить
«От водителя пахло спиртным»: «ГАЗель» на переезда столкнулась с отбойником