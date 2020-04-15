«Важен каждый штык»: парламентарии помогут сельскому хозяйству региона

15 Апр 2020 2020-04-15T13:51:44+03:00

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Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям поднял вопрос о необходимости обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Сейчас средним аграрным предприятиям необходимо вернуть погектарную поддержку — в данной социально-экономической ситуации стабильность агропромышленных комплексов чрезвычайно важна.

Совсем скоро начинается сезон посевной. В Заксобрание пришли обращения от Советов депутатов Чановского и Купинского районов. За прошлые годы благодаря господдержке сельхозтоваропроизводители увеличили посевные площади и поголовье скота, создали дополнительные рабочие места. Все это многие из аграрных предприятий могут потерять. Согласно новому постановлению Правительства РФ субсидии будут предоставлять только тем сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Критерии малого предпринимательства — численность работников до 100 человек.

— Получается, что поддержку получат те, кто, в большинстве своем, сезонными работами не занимается, не держит скот, не содержит деревню, — обратил внимание депутатов на заседании комитета председатель регионального парламента Андрей Шимкив. — На сегодня у нас есть несколько обращений от районов. Все они просят обратиться в министерство и поднять эту норму со ста человек, по крайней мере, до «среднего» бизнеса. То есть, двухсот или двухсот пятидесяти человек. Мы готовы вынести обращение к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву на ближайшую сессию Законодательного Собрания.

— Из областного бюджета выделяют 280 рублей на гектар. По условиям федерального софинансирования эти средства распределяются только среди хозяйств численностью до 100 человек — это компенсирующая мера. Мы, увы, не имеем прав и полномочий перераспределить субсидию на другие направления, — пояснил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— Мы обращаемся с просьбой расширить границу поддержки предприятий до 250 человек. Это позволит оказать поддержку тем животноводческим предприятиям, у которых есть проблемы, как например, лечение лейкоза животных, — высказался председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

— Сегодня «важен каждый штык», — напомнил Андрей Шимкив слова Президента России. — А каждый вложенный рубль — это не только продовольственный достаток, но и социально-экономическая стабильность в районах.

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