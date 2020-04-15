2020-04-15T13:46:09+03:00
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Эксперты подсчитали, как изменились цены гречки и водки в Новосибирске

По данным облстата, в марте товары стали дороже на 1%. Но это – средние данные, а некоторые категории подорожали сильнее
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Эксперты назвали продукты, цена которых заметно изменилась.Эксперты назвали продукты, цена которых заметно изменилась.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Видимо, ажиотаж вокруг гречки сыграл свое дело. В марте эта крупа поднялась в цене. Такой вывод следует из расчетов Облстата.

По данным ведомства, среднее подорожание товаров в регионе составило 0,9%. На эту величину изменились ценники в течение месяца. При этом продукты подорожали на 1,2%, непродовольственные товары – на 0,8, а услуги – на 0,4%.

- Выросли цены на морковь на 20%, лук репчатый – на 19,5%, капусту белокочанную – на 17,4%, картофель – на 14,7%, лимоны – на 13%, чеснок – на 12,3%, свежие помидоры – на 11,4%, свеклу столовую – на 9,4%. Снижение отмечено на огурцы – на 37,6%, сухофрукты – на 3,9%, - приводит данные облстат.

Однако есть и «вызывающие цифры» - рекорды подорожания. Как раз сюда и попала гречневая крупа, ее цена выросла на 9,5%. В число заметно подорожавших «продуктов» включена и водка – 8%.

Вероятно, по итогу апреля эксперты отметят новые рекорды. Если бы букмекеры принимали ставки на самые дорожающие продукты, то, наверняка, фаворитами азарта стали бы лимоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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