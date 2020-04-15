2020-04-15T13:45:34+03:00
Общество

Минздрав объяснил, откуда берутся очереди из скорых возле новосибирской инфекционки

В больницу везут всех с подозрениями на внебольничную пневманию
Анна ПАШАГИНАНикита МАНЬКО
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В больнице пустое отделение для больных ОРВИ.В больнице пустое отделение для больных ОРВИ.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня днем, 15 апреля, министр здравоохранения Константин Хальзов объяснил почему возле инфекцинной больницы образуются очереди из машин скорой медицинской помощи.

— То, что сейчас видят люди, когда подъезжают это именно изменение нашей тактики по отношению к внебольночной пневмании, там где мы подозреваем коронавирус, — объяснил Константин Хальзов.

Министр здравоохранения отметил, что для больных с ОРВИ развернуто специальное отделение, но оно пока полностью пустое.

Ранее, «КП-Новосибирск» писала, что в Новосибирске фиксируется меньше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году

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ИСТОЧНИК KP.RU

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