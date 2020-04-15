Минздрав заявил, что в Новосибирске фиксирует меньше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году

15 Апр 2020 2020-04-15T13:00:25+03:00

Пациентов с внебольничной пневмонией в этом году меньше. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 апреля, министр здравоохранения Константин Хальзов в ходе общения с журналистами заявил, что в Новосибирске фиксируется меньше внебольничных пневмоний по сравнению с прошлым годом.

— Мы следим за тем, как развивается ситуация. Стараемся максимально сортировать случаи, которые впоследствии могут стать смертельно опасными. Поэтому часть этих пациентов едет в инфекционную больницу, — объяснил Константин Хальзов, министр здравоохранения.

«Пунктом сортировки» выбрана городская больница №11. Там выделено несколько этажей, где будут лечить пациентов с пневмонией. Если же у заболевшего выявят коронавирус, то его сразу же переместят в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU