Минздрав заявил, что в Новосибирске фиксирует меньше внебольничных пневмоний, чем в прошлом году
Сегодня, 15 апреля, министр здравоохранения Константин Хальзов в ходе общения с журналистами заявил, что в Новосибирске фиксируется меньше внебольничных пневмоний по сравнению с прошлым годом.
— Мы следим за тем, как развивается ситуация. Стараемся максимально сортировать случаи, которые впоследствии могут стать смертельно опасными. Поэтому часть этих пациентов едет в инфекционную больницу, — объяснил Константин Хальзов, министр здравоохранения.
«Пунктом сортировки» выбрана городская больница №11. Там выделено несколько этажей, где будут лечить пациентов с пневмонией. Если же у заболевшего выявят коронавирус, то его сразу же переместят в другое место.
ИСТОЧНИК KP.RU