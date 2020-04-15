Как церковь сохранит мир на земле
Одна из заповедей гласит «Чти отца и мать своего, и долголетен будешь на земле». Забота с старшему поколению продлевает жизнь не только им, но и нам. В преддверии 9 Мая мы во всей полноте можем выразить свою любовь к своим родным и близким. Помолиться за праведников – наших бабушек и дедушек, которые отдавали силы ради Великой Победы. И это вернется к нам сторицей.
В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.
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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"
Как церковь сохранит мир на земле.Одна из заповедей гласит Чти отца и мать своего, и долголетен будешь на земле . Забота с старшему поколению продлевает жизнь не только им, но и нам. В преддверии 9 Мая мы во всей полноте можем выразить свою любовь к своим родным и близким. Помолиться за праведников наших бабушек и дедушек, которые отдавали силы ради Великой Победы. И это вернется к нам сторицей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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