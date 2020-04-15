«Пилили насадкой для дрели»: из-за массивного кольца у подростка сильно опух палец

15 Апр 2020 2020-04-15T11:40:26+03:00

Он сам пришел к спасателям с просьбой помочь

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15-летний мальчик из Новосибирска стал заложником модного кольца. На указательный палец он надел черный перстень. Но палец сильно отек и опух, а снять кольцо самому не удавалось.

— Сегодня утром подросток пришел в службу МАСС на улице Колыванская, 4 и попросил помочь снять кольцо. Спасатели осмотрели руку подростка. Кольцо оказалось слишком массивным, а палец опухшим, поэтому было принято решение перепилить его с помощью насадки для дрели, — рассказали на официальной странице «Спасатели МАСС».

От инструмента летели искры, а кольцо нагревалось. Спасатели лили на него холодную воду. Все перепиливание заняло десять минут, а потом остатки кольца разжали кусачками. Молодой человек поблагодарил и отправился по своим делам.

Напомним, недавно произошел похожий случай: застряло кольцо на опухшем пальце у женщины, спасателям пришлось его также перепилить.

Спасатели помогли подростку снять с пальца кольцо.Сегодня утром в службу МАСС на ул. Колыванская, 4 обратился молодой человек 2005 г.р. с просьбой помочь ему снять кольцо с указательного пальца правой руки. Палец сильно отёк и опух. Спасатели осмотрели руку подростка, кольцо оказалось слишком массивным, а палец опухшим, поэтому было принято решение перепилить его с помощью насадки для дрели. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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